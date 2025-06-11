Haberler

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Etkinliği

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi’nde Aile Yılı Etkinliği

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, “Aile Yılı” teması çerçevesinde düzenlediği Anne-Çocuk Atölyesi ile katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Çocuk Atölyesi’nde anne ve çocuklar birlikte seramik hamurundan çeşitli figürler oluşturuyor. Katılımcılar, bu figürleri rengarenk boyarken, hem el becerilerini geliştirme hem de birlikte yaratmanın keyfini yaşıyor.

Gönüllü Gençlerin Katkısı

Etkinliğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden gelen gönüllü gençler de katılıyor. Bu gençler, geleneksel çocuk oyunlarında ailelere ve çocuklara rehberlik ederek etkinliğin eğlencesine katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler, kuşaklar arası bağın güçlenmesine ve çocukların sosyal gelişimlerine önemli bir destek veriyor.

Anne-Çocuk Atölyelerinin Önemi

Anne-çocuk atölyeleri, katılımcılara kaliteli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda, çocukların kendi gelişimlerine katkıda bulunurken aile içi iletişimi de güçlendiriyor. Bu aktiviteler, ailelerin birlikte geçirdiği zamanın değerini artırarak, sosyal etkileşim ve birlikte öğrenme fırsatları sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı C: Dokuzuncu

Güven Bana programında, Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal olduğu bilgisi gündeme geldi.
Haberler

Leroy Sane, Galatasaray’a Geliyor

Leroy Sane, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. Alman futbolcu, yıllık 9 milyon euro maaş ile birlikte imza parası alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.