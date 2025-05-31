Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Etkinliği

MUĞLA ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ’NDE PROJE UYGULAMASI

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, “Çocuklar Tarihi Resimliyor” projesi aracılığıyla Menteşe’de yaşayan çocukları Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi’nde buluşturdu. Bu proje, sanat yoluyla çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Çocuklar, tarihi bir yolculuğa çıkarak arkeoloji ve sanatın bir araya geldiği deneyimler yaşadı. Etkinlik, Uluslararası Gençlik Merkezi’nin gençlik çalışanları ve sanat alanında görevli eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR TARİHE YOLCULUK YAPTI

Etkinliğin ilk kısmında, çocuklar uzman rehberlerin eşliğinde Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi’ni gezdi. Ardından gördükleri tarihi yapıları kendi gözlemlerine dayalı resimlere aktaran çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Ayrıca etkinlik süresince müzeyi ziyaret eden vatandaşlara da tarihi ve sanatsal farkındalık kazandırma amaçlandı.

GÖNÜLLÜ GENÇLERDEN ANLAMLI PAYLAŞIMLAR

Etkinliğe gönüllü olarak katılan gençlerden Nazlı Uyar, duygularını “Sanatın çocuklarla buluştuğu bu projede yer almaktan çok mutlu oldum. Daha önce antik kentleri ziyaret etmiştim ancak bugün sanatla tarihi birleştiren bir programda yer almak bana farklı bir deneyim kazandırdı. Bizlere bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti. Bu tür projelerin çocukların sanat ve tarih anlayışlarını güçlendirmesi bekleniyor.