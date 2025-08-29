Muğla, Uluslararası Spor Başarılarını Sürdürüyor

MUĞLA’NIN SPORDAKİ BAŞARISI

Muğla, spor alanındaki uluslararası başarılarına devam ediyor. 15-26 Kasım 2025 tarihlerinde Japonya’nın Tokyo şehrinde gerçekleşecek olan 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Muğla’dan 6 sporcu yer alacak. Muğla, bu organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek sporcularıyla tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda temsil edecek sporcular; Masa Tenisi branşında Rüzgar Alp Yalçınkaya, Yüzme branşında Can Akpınar, Bisiklet branşında ise Gamze Korkmaz, Ali Korkmaz, Ufuk Geyik ve Emre Samet Balcı olarak belirlendi.

SPORCULARLA GURUR DUYULUYOR

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Muğla’nın yetiştirdiği, Muğla’nın evlatları olan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Son yıllarda yapılan tesisleşme hamleleri, sporun tabana yayılması ve gençlerimize sunulan imkanlar sayesinde Muğla’dan uluslararası başarılar çıkmaya devam ediyor. Sporcularımızın Tokyo’da elde edecekleri başarılarla hem ülkemizi hem de Muğla’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Bu gurur, sadece sporcularımızın değil; antrenörlerimizin, ailelerimizin ve spor sevdalısı tüm Muğlalıların başarısıdır. Yolunuz açık olsun gençler. Tokyo’da bayrağımızı dalgalandıracak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz.” denildi.

Açıklamada, olimpiyatlara katılacak tüm sporculara başarılar dilenirken, elde edilecek başarıların gençlere ilham kaynağı olacağı da vurgulandı.