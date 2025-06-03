(Muğla) – Vali Akbıyık, Depremde Olumsuzluk Yok

DEPREM BİLGİLERİ

Muğla ilinin Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkileri çevre illerde de hissediliyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR İÇİN TEDBİRLER

Vali Akbıyık, mevcut durum için endişelenecek bir durum bulunmadığını vurgularken, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Tüm vatandaşların güvenliğinin ön planda olduğunu ifade etti.