(MUĞLA) – Vali İdris Akbıyık Depremi Açıkladı. Yıkım Bulunmamaktadır, Panik Olmuştur

DEPREM SONRASI AÇIKLAMALAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir yıkım olmadığını açıkladı. Akdeniz’de gerçekleşen bu deprem, çevre illerden de hissedildi. Vali Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Marmaris açıklarında saat 02.17’de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir” ifadesini kullandı.

OLUMLU SONUÇLAR VE ETKİLER

Ayrıca enerji arzı, altyapı, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Şehir genelindeki yerleşim alanlarında binalarda herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı vurgulandı. Vali, deprem sırasında bir panik atak sonucu 14 yaşındaki bir evladın hayatını kaybettiğini aktardı. “Panik ve yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır” şeklinde bilgileri paylaştı.

SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tedavi edilen 8 kişi ayakta taburcu edilirken, 46 vatandaşın tetkik ve tedavileri acil serviste devam ediyor. İlgili birimlerin saha çalışmaları da sürmekte. Vali Akbıyık, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, vefat eden evlat için Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlar için de acil şifalar diledi.