Muğla Vali İdris Akbıyık, Uçak Acil İniş Yaptı

VALİ AKBIYIK’TAN AÇIKLAMA

Muğla’nın Valisi İdris Akbıyık, bir yangın söndürme uçağının acil durum nedeniyle tarlaya iniş yaptığını ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, sosyal medya kanalıyla yaptığı paylaşımda, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır” dedi.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Pilotun, sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini vurgulayan Vali, “Alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadesini kullandı. Ayrıca, sert inişin etkisiyle uçakta hasar oluştuğunu da ekledi ve “Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.