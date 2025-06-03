Muğla Valiliği Deprem Sorunu Yok Dedi

MUĞLA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği, 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”

SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, deprem sonrası saha tarama çalışmalarıyla ilgili bilgi verilirken, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” mesajı iletildi. Bu durum, depremin ardından bölgede yapılan çalışmaların sürdürdüğünü gösteriyor.