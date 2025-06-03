Muğla Valisi Akbıyık, Depremzedeleri Ziyaret Etti

MUĞLA VALİSİ, DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde meydana gelen deprem anında balkondan atlayarak yaralanan depremzedeleri ziyaret ediyor. Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne yöneliyor.

AFAD YETKİLİLERİYLE BİRLİKTE HASTALARI ZİYARET ETTİ

Vali Akbıyık, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile beraber Ortopedi Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ediyor. Hastane başhekiminden bilgi alan Akbıyık, bir süre hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Ayrıca, daha büyük depremlerin yaşanmaması isteğini de vurguluyor.