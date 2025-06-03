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Muğla Valisi Akbıyık Hastaneyi Ziyaret Etti

MUĞLA VALİSİ DEPREMDE YARALANAN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris’te gerçekleşen deprem sonucunda yaralanan bireyleri hastanede ziyaret etti. Vali Akbıyık, İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Genel Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte Marmaris Devlet Hastanesi’ne gitti.

MARMARİS DEPREMİ SONRASI HASTA ZİYARETİ

Ziyaret esnasında, 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panikte yaralanan hastalarla bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, doktorlardan çeşitli bilgiler aldı. Afet sonrası vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi edinmek amacıyla hastaneyi ziyaret eden Vali Akbıyık, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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