Muğla Valisi Akbıyık’tan Açıklama: Olumsuz Durum Yok

AÇIKLAMA ÜZERİNE İFADELER

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, “Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” şeklinde bir açıklama yaptı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Vali Akbıyık, depremin ardından yapılan saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, muhtemel etkilerin azaltılması için gereken tüm önlemlerin alındığı bilgisini aktardı. Bu tür durumların hızlı bir şekilde çeşitlenebiliyor olması, yetkililerin sürekli ve dikkatli olmasını gerektiriyor.