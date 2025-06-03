Muğla Valisi, Depremden 69 Kişi Etkilendi

DEPREMİN OLDUĞU AN VE ETKİLERİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz’de saat 02.17’de gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin kentte 69 kişiyi etkilediğini ve panik atak nedeniyle 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Akbıyık, AA muhabirine verdiği bilgide, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ve Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzakta, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

SAHA ÇALIŞMALARI VE HASTANE BAŞVURULARI

Depremin hemen ardından ekiplerin sahada tarama çalışmaları başlattığını belirten Akbıyık, “Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile, 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplamda 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam ediyor. 8 hasta taburcu edilmiştir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fethiye ilçesinde panik atak geçirerek hastaneye götürülen 14 yaşındaki bir gencin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktardı.

ALTYAPI ETKİLERİ VE GÜVENLİK DURUMU

Akbıyık, depremin ardından kentte enerji arzı, altyapı, doğal gaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Kent genelinde yerleşim yerlerinde yıkım durumu olduğu bilgisini vermeyen Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.