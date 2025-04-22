Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 23 Nisan’ı kutladı

23 NİSAN BAYRAMI MESAJI VE ANLAMININ VURGULANMASI

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıldönümünü kutlamanın sevincini paylaşıyor. Vali Akbıyık, “Bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek bayramın önemine dikkat çekiyor.

MİLLİ MÜCADELENİN KAZANIMLARI

Vali Akbıyık, mesajında “Milli mücadelemizin en çetin günlerinde, aziz milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle yalnızca yeni bir yönetim anlayışının değil, aynı zamanda milletimizin hür yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır” ifadelerini kullanıyor. Böylece, Meclis’in kurulmasının ardından milletin bağımsızlık yolunda nasıl bir irade gösterdiğini vurguluyor.

ÇOCUKLARA DUYULAN SEVGİ

Başka bir bölümde, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü, milletimizin yarınları olan çocuklara armağan etmesi; çocuklara duyduğu derin sevginin ve güvenin en güçlü göstergesidir” diyen Akbıyık, 23 Nisan’ın taşıdığı değerleri çocuklara aktarmanın önemini vurguluyor. Genç nesillerin tarihimize ve milli değerlerimize sahip çıkması gerektiğini belirtiyor.

BAYRAMIN DERİNLİĞİ VE GELECEK NESİLLER

Vali, “Çocuklarımız, milletimizin en kıymetli hazinesi, yarınlarımızın güvencesidir” diyerek çocukların gelecekteki rolünü ön plana çıkarıyor. “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci meclisimizin kahraman üyelerini, Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklindeki mesajı ile sonlandırıyor.