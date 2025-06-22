Muğla Valisi İdris Akbıyık Uyardı. Ormanlara Giriş Yasak, Çöp Atmayın. 112 ACİL İhbar Etmeyi Unutmayın

MUĞLA VALİSİNDEN ORMAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, valilik tarafından yasaklanan orman alanlarına kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirtiyor. Yol kenarlarına cam, pet şişe, sigara izmariti veya yangın riski taşıyan çöplerin atılmaması gerektiğini hatırlatan Vali Akbıyık, anız, bahçe veya sera temizliği adı altında ateş yakmanın da kesinlikle yasak olduğuna dikkat çekiyor.

ORMAN YANGINLARI İÇİN ALARM DURUMU

Önümüzdeki hafta boyunca ormanlık alanlara yakın bölgelerde yangın riskini artıran tüm davranışlardan kaçınılmasını isteyen Vali Akbıyık, görülen olumsuz durumların hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini gerektiğini vurguluyor. Bu şekilde alınan önlemler orman güvenliğini sağlıyor ve olası yangınları önleyebiliyor.