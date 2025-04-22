Muğla Valisi MÜSİAD’ı Ziyaret Etti

MUĞLA VALİSİ’NDEN MÜSİAD ZİYARETİ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesini ziyaret etti. Bu ziyarette, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sahibi oldu.

GENÇLERİN YÖNETİMDE YER ALMASI

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç, Vali Akbıyık’a MÜSİAD Muğla Şubesi’nin üretim odaklı projeleri, kentin ekonomik kalkınmasına olan katkıları ve üyelerin talepleri konusunda kapsamlı bilgiler sundu. Görüşme sırasında, özellikle genç iş insanlarının yönetimde etkin bir rol almasının önemi vurgulandı ve girişimcilik kültürünün yeni nesillere aktarılması adına yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

Ziyaret, karşılıklı tanışma ve samimi bir şekilde sohbet ortamı içerisinde gerçekleşti. Vali Akbıyık, Muğla’nın gelişen ekonomik yapısına katkı sunan MÜSİAD’ın çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Vali, iş dünyasıyla istişare içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.