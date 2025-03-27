Muğla Valisi’nden Bayram Tedbirleri Açıklaması

HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı tatili süresince il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Valilik koordinesinde bir dizi tedbirin alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesiyle birlikte, önemli turizm merkezlerine sahip Muğla’ya yoğun bir ziyaretçi akışı olması bekleniyor. Bu doğrultuda vatandaşların bayram boyunca huzur ve güven içinde bir tatil geçirmesi için daha önceden alınan tedbirler gözden geçirilerek güçlendirildi.

GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL SAYISI 22 BİNİ AŞTI

Bayram tatili süresince, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 22 bin 799 personel görevlendirildi. Bu süreçte, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden 11 bin 520, İl Jandarma Komutanlığı’ndan 10 bin 982 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 297 personel görev alacak. Kolluk kuvvetleri, bayram boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alışveriş merkezleri, banka ATM’leri, çocuk oyun alanları ve eğlence mekanlarında yaya devriyeler ve motorize ekiplerle denetimler gerçekleştirecek.

TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Bayram tatilinin yanı sıra, trafik düzeni ve güvenliği için devlet karayollarında ek tedbirler alındı. İl Jandarma Komutanlığı 89 ekip ve 248 personel, İl Emniyet Müdürlüğü ise bin 41 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirdi. Yoğun trafik noktalarında helikopter ve drone ile hava denetimleri yapılacak. Ayrıca, hız, ağırlık ve süre ihlalleri kontrol edilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİ KIŞKNTISIZ SUNULACAK

Bayram boyunca muhtemel kaza ve acil durumlara karşı 9 bin 227 sağlık çalışanı görev yapacak. 112 Acil Çağrı Merkezi’nde ise 160 personel hizmet verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yatılı ve gündüzlü hizmet veren merkezlerde toplam 366 personel görev alacak.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI DUYARLILIK

Vali İdris Akbıyık, orman yangınlarına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların anız yakmamaları, bahçe temizliklerinde ateş kullanmamaları ve yol kenarlarına yangın çıkarabilecek maddelerin atılmaması konusunda dikkatli olmaları istendi. Görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiği belirtildi.

BAYRAM MESAJI

Vali Akbıyık, “Muğlalı hemşerilerimizin, bayramı ilimizde geçirecek misafirlerimizin ve basın mensuplarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.