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Muğla Valisi Olumsuzluk Yok Dedi

MUĞLA VALİSİNDEN GÜVEN VEREN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça açıklarında gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege denizinde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.” dedi.

BÖLGEDE İLETİŞİM KANALLARI AÇIK

Vali Akbıyık, 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanallarının açık olduğunu belirterek, “Gelişmeler yakından takip edilmektedir.” ifadesini kullandı. Bu durum, vatandaşların güvenliği noktasında önemli bir adım oluşturuyor.

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