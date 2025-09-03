Muğla Valisi Ziyaretlerde Bulundu, Bilgi Aldı

MUĞLA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ZİYARETLERİ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2024 yılında 93 bin 122 ton su ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine 625 milyon 600 bin dolar katkı sağlayan Muğla su ürünleri sektörünü yerinde ziyaret etti. Bu ziyarette Vali Akbıyık’a Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Konuk eşlik etti. Ziyaret sırasında, Vali Akbıyık, yılda 100 milyon levrek, çipura, granyöz, minekop, trança, sinarit, antenli mercan, fangri mercan ve sivriburun karagöz yavruları yetiştiren işletmeye odaklandı.

DENİZ BALIKÇILIĞI İNCELEMELERİ

Ziyaret sırasında Vali Akbıyık, deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprak havuzlarını da değerlendirdi. Yılda 145 ton deniz balığı üreten tesislerde incelemelerde bulunarak, Milas Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Muhammet Toğuç’tan toprak havuzda balık yetiştirilmesi süreci hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Milas Güllük Balıkçılık İdari Binası ve Reis48 Su Ürünleri Kontrol teknesinde çeşitli incelemelerde bulunarak, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar’dan yürütülen çalışmalar ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İHRACAT BAŞARILARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Ziyaretin devamında, Milas’taki su ürünleri yetiştiricilerinden, yıllık 260 bin ton ekstrude yem üreten tam otomasyon sistemiyle çalışan bir işletmeyi de ziyaret eden Vali Akbıyık, 2024 yılında ihracat hedeflerini görüşerek, 253 milyon dolardan 340 milyon dolara çıkarmak için yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, böylelikle Muğla su ürünleri sektörünün büyümesine yönelik somut adımlar atıldığını vurguladı.