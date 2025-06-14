Muğla Ve Antalya’da Plaj Yoğunluğu Artıyor

MUĞLA’NIN BODRUM’UNDA YOĞUN TURİSTİK AKTİVİTE

Muğla ve Antalya’da, yazın sıcak havalarında plajlar turistlerle dolup taşıyor. Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilciler denizde serinlemeyi tercih ediyor. Plajlarda güneşlenmek isteyen bölge sakinleri de bu kalabalığın bir parçası. Su sporları istasyonlarında da büyük bir hareketlilik gözlemleniyor. Bodrum’un turistik tesislerin yoğun olduğu sahil bölgeleri, tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk artmış durumda. Bazı ziyaretçiler sıcak havadan kaçmak için denize girerken, bazıları da plaj kenarındaki kafe ve restoranlarda zaman geçiriyor. Bunun yanı sıra, Bitez açıklarında yelken sporuyla ilgilenenler de dikkat çekiyor.

ANTALYA’NIN KEMER’İNDE TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Antalya’nın Kemer ilçesinde de sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olduğu sahillerde hem yerli hem de yabancı turistler deniz keyfi yapıyor. Bölge sakinleri, otellerin havuzlarında ve denizde serinlemeye çalışırken, adrenalin tutkunları deniz paraşütü ve jet ski ile heyecan dolu anlar yaşıyor. Kemer’deki sahillerde turistik işletmelerde de yoğun bir ziyaretçi akını gözlemleniyor. Güneşin tadını çıkarmak ve su sporları ile dolu bir gün geçirmek isteyenler, bu güzide tatil beldelerinde eğlencenin tadını çıkarıyor.