Muğla ve Aydın’a Deprem ve Tsunami Uyarısı

DEPREMLER EGE DENİZİ’NDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Ege Denizi’nde son bir haftadır 1,3 ila 5 büyüklüğünde 400’den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik aktivitelerin devam etmesi üzerine Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kayda değer uyarılar geldi. Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Görür, sismik hareketliliğin Muğla ve Aydın’a yakın olduğuna dikkati çekti. Görür, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” diye belirtti.

BÜYÜK KIRILMA RİSKİ

Santorini Adası’nın kuzeydoğusundaki hareketliliğin İstanbul’a uzak olduğunu, ancak Aydın ve Muğla çevresinin daha yakın olması nedeniyle durumun ciddiyetine vurgu yapan Görür, “Eğer Türkiye’ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebilir, yıkım yaşayabiliriz. Tsunami oluşması da muhtemeldir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada.” şeklinde konuştu.

DEPREM BİLİNCİ ÖNEM TAŞIYOR

Deprem bilincinin kentler için bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Görür, Aydın, Muğla ya da çevre illerden yetkililerin kendisiyle önlemler üzerine iletişime geçmediğine tepki gösterdi. “Türkiye’de ‘önlem alıyoruz’ lafının altı boş. Eğer alıyorlarsa da demek benden ve halktan gizli yapıyorlar. Yoksa çıkıp, can güvenliğinden endişe eden halka ne önlemler aldıklarını anlatırlardı, değil mi?” diye sorarak bu duruma açıklık getirdi.

SANTORİNİ’DEKİ SISMİK HAREKETLİLİK

Santorini Adası’nda 2012 yılında artan sismik hareketlilik sonrası 14 ay süren sarsıntılar yaşandı. Ancak bu süreçte herhangi bir volkanik patlama meydana gelmedi. Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama olmuş, bu olay sonucunda 73 kilometrekarelik bir bölge sular altında kalmıştı.

ALINAN ÖNLEMLER

Adada özel afet müdahale ekipleri ve arama köpekleri hazır bekletiliyor. Ayrıca ada sakinlerine büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve Fira Limanı başta olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları tavsiye edildi. Ev ve otel sahiplerine de yüzme havuzlarını boşaltmaları konusunda talimat verildi.