Muğla ve Diyarbakır’da Organize Suç Operasyonu

TEFECİLİK VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak tefecilik ve organize suç örgütü operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 8 kişi gözaltına alındı, ayrıca yurt dışında bulunan 2 kişinin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

YÜRÜTÜLEN OPERASYONUN DETAYLARI

Marmaris’te tefecilik suçunu organize bir şekilde işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri A.Ş. ve Marmaris’teki iş insanları ile protokol üyelerinin bulunduğu toplam 8 kişi yakalandı.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALARDEVAM EDİYOR

Yurt dışında olduğu tespit edilen bir kişinin yakalanması için gerekli işlemler başlatıldı. Ayrıca, yakalanmayan iki firari şüphelinin de tespit edilip yakalanması için çalışmalar devam ediyor.