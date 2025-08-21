Muğla’ya 23 Yılda 122 Milyar TL Yatırım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla’da yaptığı açıklamada, bakanlığının faaliyetleri ve Muğla’daki yardım ile yatırımlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Göktaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı ziyaretinin ardından, kentteki doğurganlık hızının 1.23 olduğunu ve yaşlanan bir nüfus profili bulunduğunu dile getirdi. Göktaş, “Medeniyetler beşiği Muğla’da şehir ihtiyaçlarını görmek çok kıymetli. Valimiz ve milletvekillerimizle istişare ederek ilimizin gerçek ihtiyaçlarını belirledik” şeklinde konuştu. Ayrıca, Muğla’nın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve yatırım planları üzerinde durduklarını ifade etti.

YATIRIMLAR VE HİZMETLER

Bakan Göktaş, Ak Parti hükümetleri döneminde Muğla’ya 23 yıl içinde 122 milyar TL’lik yatırım yapıldığını belirtti. “Ailelere yönelik yeni çalışmalarımız üzerinde de istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde Muğla’ya güzel yatırımlar getirmeye devam edeceğiz” diyen Göktaş, hizmet anlayışlarının güçlü bir sosyal devlet mücadelesi ve insanı merkeze alan bir sosyal hizmet anlayışı üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Çocukların sağlıklı ortamlarda büyümesi, kadınların güçlendirilmesi ve ailelerin daha güvenli bir ortamda yaşaması gibi hedefler belirlediklerini ifade etti. Muğla’da 8 Sosyal Hizmet Merkezi’nin aktif olduğunu ve 2017’den bu yana 89 bin 109 haneye ziyaret gerçekleştirildiğini de belirtti.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Kadınların, yaşlıların ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik sundukları hizmetleri detaylandıran Göktaş, “Kadınların mesleki eğitimi ve girişimcilik alanında destek sağlıyoruz. 23 kadın kooperatifini destekliyoruz. Engelli bireyler için erişebilirlik önceliğimizdir. İki bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 146 engelli bireyimize destek sağlıyoruz” dedi. Ayrıca, Muğla’da inşa edilecek huzurevi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nin de önemine değindi.

DOĞUM YARDIMI SİSTEMİ

Bakan Göktaş, doğum yardımı sisteminin güçlendirildiğini ve bu yıl “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini belirtti. “Genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik önemli adımlar atıyoruz” diyerek, aileyi güçlendiren çalışmalarının önceliği olduğunu vurguladı. Muğla’da 2.824’ü Muğla’dan olmak üzere 299 bin 421 annenin doğum yardımından yararlandığını belirtti. Ayrıca, bu kapsamda Muğla’ya 20.1 milyon TL kaynak aktardıklarını dile getirdi.

KARDESLİK İKLİMİ

Bakan Göktaş, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde şehit aileleri ve gazilerle birlikte yürütülen çalışmalara dikkat çekti. “Bu kardeşlik iklimini güçlendirmeyi temel görev olarak görüyoruz” ifadesini kullandı. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceği etkinliklerin düzenleneceğini ve ihtiyaçların yerinde tespit edilerek sosyal yardımların artırılacağını ekledi.