Muğla’ya Dönüş Yolculuğu Başladı

DAVUL ZURNAYLA DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Dört günlük Kurban Bayramı tatilini Muğla’nın turistik bölgelerinde geçiren yerli turistler, dönüş yolculuklarına başladı. Bu süreçte, yollarda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Muğla’nın Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Datça gibi popüler ilçelerinde tatil yapan vatandaşlar, geri dönüş yolunda yoğun trafik yaratıyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI GÖZLEMLENİYOR

Dönüş yolunun başlamasıyla beraber, Gökova Kavşağı, Sakar Rampası, Ula Kavşağı, Menteşe Aydın Denizli Karayolu Kavşağı ve Yatağan çıkışında uzun araç kuyrukları gözlemleniyor. Trafik ekipleri, dönüş yolundaki araç hareketliliğini azaltmak ve güvenli bir seyahat sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Dört günlük bayram süresince Muğla’ya yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ve üç milyon yerli turistin bayram tatilini bu turistik ilçelerde değerlendirdiği bilgileri elde edildi.