Muğla’da alevler Türkevleri’ne yaklaştı

Ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, alevlerin Milas Türkevleri bölgesindeki yerleşim yerlerine doğru ilerlediği öğrenildi.

Aydın ve Denizli’deki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta’daki orman yangınlarına müdahale ise sürüyor. Muğla’da alevlerin Milas ilçesindeki Türkevleri bölgesindeki yerleşim yerlerine yaklaştığı bildirildi. Bölgede tahliye hazırlıkları başladı.

Yangınla mücadele 3 ilde devam ediyor: Antalya, Muğla ve Isparta…

Söndürme çalışmalarına 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan destek veriliyor.

Aydın ve Denizli’deki orman yangınları ise kontrol altına alındı.