Muğla’da korkutan deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

Muğla’nın Ula ilçesi güne depremle uyandı. AFAD bölgede sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıklayarak verileri de paylaştı. Öte yandan Muğla’daki depremden 10 dakika sonra Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Muğla’nın Ula ilçesinde sabah saat 07.22’de deprem meydana geldi. Yaşanan depreme ilişkin AFAD verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.

Sabah saatlerindeki depreme ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden yapıldı. Kandilli’nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken derinliği 4.7 km. olarak paylaşıldı.

Öte yandan saat 07.32 sıralarında da Ege Denizi’nde bir deprem meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 4.6 km. olarak açıkladı.