Muğla’da korkutan yangın!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. İtfaiye ekipleri bölgede alevlere müdahale ediyor.
Köyceğiz’in Otmanlar Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.
Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.
İlçenin Yangı Mahallesi’nde, 29 Temmuz’da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.