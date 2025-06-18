Muğlalı Sporcular U18 Kadın Takımı’na Seçildi

MUĞLA’DAN MİLLİ TAKIMA SEÇİLEN SPORCULAR

Muğla’dan üç sporcu, Sıla Aleyna Çelebi, Aleyna Satılmış ve Nilay Nur Öztürk, Türkiye Hokey tarafından U18 Kadın Hokey Milli Takımı’na seçildi. Bu sporcular, Ege Yıldızları Spor Kulübü üyesi olarak Temmuz ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilecek U18 Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi Ay-yıldızlı formayla temsil edecek. Sporcuların, şampiyona öncesi Alanya’da düzenlenen milli takım kampına katıldıktan sonra İskoçya’ya gideceği bilgisi edinildi.

EGE YILDIZLARI SPOR KULÜBÜ’NÜN HAZIRLIKLARI

Konuya ilişkin açıklama yapan Ege Yıldızları Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Sarıyar, tüm zorluklara rağmen Muğlalı çocukları sporla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Sarıyar, “Hokey sahamız olmamasına rağmen 50’nin üzerinde öz ve öz Muğla’lı çocuğu milli takımlara kazandırdık. Bizim asıl amacımız yalnızca sportif başarı değil, Muğlalı çocukların hayatlarına dokunmak, onları geleceğe daha güçlü hazırlamak. Bu yolda yanımızda olan ve bize destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GELİŞEN HOKEY SPORUNA DESTEK

Ege Yıldızları Spor Kulübü, Muğla’daki genç yetenekleri spora kazandırma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Sporcuların, milli takımda elde ettikleri başarılar, bölgedeki gençlerin spor yapma isteğini artırıyor. Organizasyon, Muğla’nın spor alanında daha fazla yer edinmesi için çalışmalarını sürdürüyor.