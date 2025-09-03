Muğlaspor 3-0 Alanya 1221’i Yendi

MAÇIN DETAYLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda mücadele ederek Alanya 1221 Futbol Kulübü’nü 3-0 yeniyor. Bu karşılaşmada Muğlaspor, 3. Lig temsilcisi olan Alanya 1221 Futbol Kulübü ile mücadele etti.

Maçın 11. dakikasında Cengiz Ötkün’ün attığı gol ile öne geçen yeşil-beyazlı takım, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ilk yarısı boyunca Muğlaspor, savunma ve hücumda dengeli bir oyun sergiledi.

İkinci yarıda Muğlaspor, 56. dakikada Çağrı Fedayi’nin golü ile farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru ise 88. dakikada Yasin Uzunoğlu’nun attığı golle skoru 3-0 yapan Muğlaspor, bu galibiyetle tur atlamayı başardı.