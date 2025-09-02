Muğlaspor, Alanya 1221 ile karşılaşacak

MUĞLASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NA HAZIRLANIYOR
Muğlaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren takım olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yeşil-beyazlı takım, 1. Eleme Turu’nda 3. Lig ekibi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.
ALANYA’DA YAPILACAK MAÇ
Bu kritik karşılaşma, 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda gerçekleştirilecek. Mücadeleye Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt hakemlik yapacak. Muğlaspor, kupada yoluna devam etmek için deplasmanda galibiyetle dönmeyi hedefliyor.