Haberler

Muğlaspor, Alanya 1221 ile karşılaşacak

MUĞLASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NA HAZIRLANIYOR

Muğlaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren takım olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yeşil-beyazlı takım, 1. Eleme Turu’nda 3. Lig ekibi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.

ALANYA’DA YAPILACAK MAÇ

Bu kritik karşılaşma, 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda gerçekleştirilecek. Mücadeleye Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt hakemlik yapacak. Muğlaspor, kupada yoluna devam etmek için deplasmanda galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Haberler

Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.