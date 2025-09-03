Haberler

Muğlaspor, Alanya’yı 3-0 yendi

MUĞLASPOR, KUPADA GALİP GELDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Alanya 1221 Futbol Kulübü’nü 3-0’la geçti. Muğlaspor, turnuvanın 1. Eleme Turu’nda, 3. Lig’de mücadele eden rakibi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşılaştı.

İLK YARI GOLLE FİNALİZE EDİLDİ

Karşılaşmanın 11. dakikasında Cengiz Ötkün’ün ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçen Muğlaspor, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda Muğlaspor, 56. dakikada Çağrı Fedayi, 88. dakikada ise Yasin Uzunoğlu’nun golleriyle farkı artırarak maçı 3-0 kazandı.

