Muglaspor Başkanının Futbolcularla Buluşması

BAŞKAN MENAF KIYANÇ FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Muğlaspor’un başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, sezon öncesinde kulüp tesislerinde futbolcularla buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen bu toplantıda, yeni sezon için karşılıklı iyi dilekler iletildi. Başkan Menaf Kıyanç, yaptığı konuşmada camianın birlik ve beraberliği üzerinde durarak, “Tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte her zaman futbolcularımızın ve teknik heyetimizin yanındayım. Muğlasporumuzun ayakta kalması için el birliğiyle mücadele edeceğiz” dedi.

HAYIRLI TEMENNİLER VE MORAL

Yeni sezon öncesindeki bu buluşma, kulüp içinde moral ve motivasyonu artırdı. Yönetimin tam destek sağladığı hissini bulan yeşil-beyazlı futbolcular, taraftarların da desteğiyle sahada etkileyici bir performans sergileyip sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.