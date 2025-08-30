Muglaspor, Batuhan’yla sözleşme yeniledi

BATUHAN YILMAZ’LA SÖZLEŞME YENİLENDİ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor, 21 yaşındaki sol beki Batuhan Yılmaz ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Tatvanspor’dan transfer edilen ve Muğlaspor ile 3’üncü Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Batuhan ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Çulha ve Hüseyin Özcan da yer aldı.

BATUHAN’IN DUYGULARI

İmza sonrası Batuhan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl bu camiaya katıldım ve ilk sezonumda şampiyonluk yaşamak benim için çok özel bir anı oldu. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmak için sahada elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

ALTYAPIDA YENİ GELİŞMELER

Muğlaspor’da 2006 doğumlu sağ bek Emre Şimşek, altyapıdan A Takım kadrosuna dahil edildi. Ayrıca futbolcu Akil Şakirt, sezon sona kadar kiralık olarak 3’üncü Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor’a gönderildi.