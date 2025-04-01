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Muğlaspor, Beykoz Deplasmanında 3 Puan Peşinde

MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

TFF 3. Lig’de lider konumunu korumak isteyen Muğlaspor, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü deplasmanda Beykoz İshaklıspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, maç için son hazırlıklarını tamamladı. Muğlaspor, ligde elde ettiği başarıyı sürdürmek amacıyla kritik bir deplasmana çıkıyor. Taraftarlar da takımlarına büyük bir destek veriyor.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma başarılar dileyerek bir mesaj yayımladı. Aydınlı, “Muğlaspor’un deplasmanda oynayacağı Beykoz İshaklıspor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız” şeklinde açıklama yaptı. Muğlaspor’un taraftar desteği, karşılaşmanın önemini artıran faktörler arasında yer alıyor.

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