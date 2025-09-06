Muğlaspor Bodrum’da Maç Oynayacak

DİĞER STADA GEÇİŞ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarışan Muğlaspor, ligin ilk iç saha maçını kendi stadında yapamadığı için Bodrum Şehir Stadı’nda gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlı takım, 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de Beykoz Anadolu Spor ile karşılaşacak.

TARAFTAR HAZIRLIKLARI

Maç öncesi Muğlaspor taraftar grupları da hazırlıklarını tamamladı. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevdamızın gördüğü Bodrum’a hareket ediyoruz. Takımımızı yalnız bırakmamak için bütün taraftarları Bodrum Şehir Stadı’na davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.