Muğlaspor Bodrum’da Maç Oynayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarışan Muğlaspor, ligin ilk iç saha maçını kendi stadında yapamadığı için Bodrum Şehir Stadı’nda gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlı takım, 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de Beykoz Anadolu Spor ile karşılaşacak.

Maç öncesi Muğlaspor taraftar grupları da hazırlıklarını tamamladı. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevdamızın gördüğü Bodrum’a hareket ediyoruz. Takımımızı yalnız bırakmamak için bütün taraftarları Bodrum Şehir Stadı’na davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Mutlu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda şık görünümüyle dikkat çekti. Parmaklarındaki gösterişli yüzük, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Afyonkarahisar’da Ameliyatla Sağlıklarına Kavuştu

Afyonkarahisar'da iki genç, doğuştan gelen göğüs içe çöküklüğü sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası nefes darlığı ve kalp sıkışması sorunları sona erdi.

