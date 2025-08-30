Haberler

Muğlaspor, Genç Futbolcuyu A Takıma Aldı

YETİŞEN YETENEK: EMRE ŞİMŞEK

Muğlaspor, altyapısında yetiştirdiği genç futbolcusu Emre Şimşek’i A Takım kadrosuna dahil etti. 2006 doğumlu sağ bek, düzenlenen bir imza töreniyle yeşil-beyazlı formayı giymeye hak kazandı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen bu imza etkinliğinde Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Çulha ve Hüseyin Özcan da yer aldı.

HEDEFLERİ YÜKSEK

İmza sonrası açıklamalarda bulunan genç futbolcu Emre Şimşek, “Bu sezon A Takım kadrosunda yer almak benim için çok değerli. Daha çok çalışarak bu forma için en iyisini yapmaya gayret edeceğim” dedi. Yeşil-beyazlı camia, altyapıdan A Takıma geçen Emre Şimşek’in gösterdiği performansla takıma katkı sağlamasını bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Haberler

Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.