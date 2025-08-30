Muğlaspor, Genç Futbolcuyu A Takıma Aldı

YETİŞEN YETENEK: EMRE ŞİMŞEK

Muğlaspor, altyapısında yetiştirdiği genç futbolcusu Emre Şimşek’i A Takım kadrosuna dahil etti. 2006 doğumlu sağ bek, düzenlenen bir imza töreniyle yeşil-beyazlı formayı giymeye hak kazandı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen bu imza etkinliğinde Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Çulha ve Hüseyin Özcan da yer aldı.

HEDEFLERİ YÜKSEK

İmza sonrası açıklamalarda bulunan genç futbolcu Emre Şimşek, “Bu sezon A Takım kadrosunda yer almak benim için çok değerli. Daha çok çalışarak bu forma için en iyisini yapmaya gayret edeceğim” dedi. Yeşil-beyazlı camia, altyapıdan A Takıma geçen Emre Şimşek’in gösterdiği performansla takıma katkı sağlamasını bekliyor.