Muğlaspor İki Transfere İmza Attı

İLK İKİ HAFTADA BERABERLİK

2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk iki haftasında sahadan beraberlikle ayrılan Muğlaspor, kadrosuna iki yeni futbolcu dahil etti. Yeşil-beyazlı ekip, Manisa FK’dan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mustafa Erkasap ile Karabük İdman Yurdu’nda oynayan 28 yaşındaki kaleci Berat Çelebi’nin transferini gerçekleştirdi.

İMZA TÖRENİ AÇIKLAMALARI

Tesislerde yapılan imza töreninde Mustafa Erkasap, “Muğlaspor’a geldiğim için mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak, hem gol hem de asist katkısıyla takımımıza fayda sağlamak istiyorum” dedi. Kaleci Berat Çelebi de, “Muğlaspor gibi köklü bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Taraftarımızın desteğiyle sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.