Muğlaspor İnegöl Kafkas’ı Ağırlıyor

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Muğlaspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta lider konumda bulunuyor ve 12. sıradaki İnegöl Kafkas ile kendi sahasında bir araya gelecek. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda yol alan yeşil-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmada 3 puanı kazanmayı hedefliyor. Muğlaspor, İnegöl Kafkas maçı öncesinde hazırlıklarını başarıyla noktaladı. Teknik ekip ve futbolcular, yoğun antrenman programları ile maça hazır hale geliyor.

TARAFTAR DESTEĞİ BEKLENİYOR

16 Mart Pazar günü saat 14.00’te Muğla Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma için Muğlaspor taraftarlarının tribünleri doldurması bekleniyor. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, bu zorlu karşılaşma öncesinde takım için destek mesajı vererek, “Muğlaspor’un kendi sahasında oynayacağı İnegöl Kafkas karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız” şeklinde konuştu.