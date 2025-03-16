Muğlaspor, İnegöl Kafkas’ı Tek Golle Geçti

MAÇIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Muğlaspor, evinde İnegöl Kafkas’ı 1-0’lık skorla geçiyor. Bu mücadelede Muğlaspor, güçlü bir performans sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırıyor.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemleri Erdem Demirtaş, Feyzullah Çimen ve Fatih Yüzbaşı, oyunu yönetiyor. Muğlaspor’da kalede İsmet yer alırken, defans hattında Mehmet, Eycan, Çağrı, Tayfun ve orta saha oyuncuları olarak Muhammet Enes, Serhat Enes, Cemal ve Nurettin forma giyiyor. Forvet hattında ise Mustafa ve Muhammet yer alıyor.

İnegöl Kafkas takımında ise kaleci Emre, defans oyuncuları Fikret ve Çağatay görev yapıyor. Orta sahada Ömer Faruk, Muhammed Emir ve Adnan bulunurken; Hakan ve Batuhan da forvet hattında mücadele ediyor.

ÖNEMLİ ANLAR

Maçın gollerini, Muğlaspor adına 10. dakikada Eycan Kaya kaydediyor. İlk yarının ilerleyen bölümlerinde İnegöl Kafkas’tan Bilal Güney, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Ayrıca, Muğlaspor’dan Nurettin Çakır ve Serhat Enes ile İnegöl Kafkas’tan Hakan Çıtak sarı kart görüyor. Mücadele, Muğlaspor’un etkili oyunuyla sona eriyor.