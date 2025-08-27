Haberler

Muğlaspor, Kaleci Arel Ekinci’yi Aldı

MUĞLASPOR’DAN TRANSFER HAMLESİ

2’nci Lig Beyaz Grup’ta cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor ile yapacağı sezonun ilk maçı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, 21 yaşındaki kaleci Arel Ekinci’yi kadrosuna kattı. Arel, futbol kariyerine Almanya’da Hertha Berlin altyapısında başladı ve sırasıyla Hatayspor, Nevşehir Belediyespor ve Kırıkkale FK takımlarında forma giydi.

AREL EKİNCİ GEÇEN SEZONU KİRALIK OYNADI

Genç kaleci, geçen sezonunu İskenderunspor’da kiralık olarak geçirdi. Muğlaspor’un kulüp binasında düzenlenen imza törenine katılan Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Arel Ekinci’nin transferini duyurdu.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

