Muğlaspor, Karşıyaka’ya 1-0 yenildi

MUĞLASPOR’UN HAZIRLIK MAÇI SONUCU

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Muğlaspor, Karşıyaka ile oynadığı hazırlık maçında 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maç, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Ev sahibi ekip Karşıyaka, 10. dakikada bulduğu golle öne geçti.

MUĞLASPOR’UN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Maç boyunca Muğlaspor, beraberlik için birçok çaba gösterdi; ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Sonunda karşılaşma, Karşıyaka’nın 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor’un, eksiklerini gidererek lige hazır hale gelmesi bekleniyor.

