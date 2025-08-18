Muğlaspor, Kartepe Kampını Tamamladı

MUĞLASPOR KAMPINI TAMAMLADI

Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 11 gün süren Kartepe kampını başarıyla tamamladı. Bu yoğun antrenman dönemi ve hazırlık maçları, hem teknik heyet hem de futbolcular açısından oldukça verimli geçti. Kartepe’nin yüksek tempolu kamp atmosferinde, futbolcular Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde günde çift idman yaparak sezona hazırlandı. Yapılan çalışmalar, oyunculara hem fiziksel hem de taktiksel açıdan önemli katkılar sağladı.

KAMPA DİSİPLİN KATAN EKİP

Yardımcı antrenörler Bülent Tuncay ve Mehmet Derya Mazlum, atletik performans antrenörü Ertuğrul Özdemir, kaleci antrenörü Mert Durmuş ve maç analiz antrenörü Fırat Ayata eşliğinde, kamp sürecinde disiplinli bir hazırlık gerçekleştirildi. Muğlaspor, hazırlık dönemi kapsamında üç hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda, yeni transferlerin takıma uyumu ve genç oyuncuların performansları gözlemlendi. Teknik ekip, sistemsel denemeleri görmek ve oyuncuların sahadaki uyumunu artırmak için tüm futbolculara şans verdi.

MOTİVASYON VE BİRLİKTLİK ÖN PLANDA

Kamp boyunca futbolcuların motivasyonunun yüksek olduğu belirtildi. Yönetim kurulunun düzenlediği ziyaretler ve gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, takım içindeki birlik ve beraberliği pekiştirdi. Sportif Direktör Tolga Tağ, kampın oldukça verimli geçtiğini vurgularken, futbolcular da yeni sezona hazır olduklarının mesajını verdi. 11 günlük Kartepe kampını geride bırakan Muğlaspor, yeni sezon öncesinde önemli bir hazırlık evresini tamamladı.

MUĞLA’DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Kamp sürecinin ardından çalışmalar, yarından itibaren Muğla’da devam edecek. Yeşil-beyazlı ekip, lig başlangıcına kadar oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla form grafiğini yükseltmeyi sürdürecek.