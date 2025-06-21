Haberler

Muğlaspor, Şampiyon Futbolculara Teşekkür Etti

MUĞLASPOR’DAN AÇIKLAMA

Muğlaspor, 3. Lig 2. Grup’ta elde ettiği şampiyonlukla 2. Lig’e yükselmeyi başardı. Bu başarıda etkili olan kadrodan 6 futbolcu ile yollar ayrıldı. Yönetim, bu futbolcularla işbirliğine son verme kararı aldı.

ŞAMPİYONLUK HİKAYESİNE VEDA

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Birlikte yazdığımız şampiyonluk hikayesinde önemli izler bırakan futbolcularımız Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay’a teşekkür ediyoruz. Mücadeleniz, emeğiniz ve aidiyetiniz için minnettarız. Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda başarılar sizinle olsun” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturması nedeniyle esnafların şikayetlerine neden oldu. Esnaflar, okulun yerinin değiştirilmesini istiyor.
Haberler

İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırı sonrası tesiste hasar oluştuğu bildirildi. Nükleer programa karşı operasyonlar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.