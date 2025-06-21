Muğlaspor, Şampiyon Futbolculara Teşekkür Etti

MUĞLASPOR’DAN AÇIKLAMA

Muğlaspor, 3. Lig 2. Grup’ta elde ettiği şampiyonlukla 2. Lig’e yükselmeyi başardı. Bu başarıda etkili olan kadrodan 6 futbolcu ile yollar ayrıldı. Yönetim, bu futbolcularla işbirliğine son verme kararı aldı.

ŞAMPİYONLUK HİKAYESİNE VEDA

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Birlikte yazdığımız şampiyonluk hikayesinde önemli izler bırakan futbolcularımız Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay’a teşekkür ediyoruz. Mücadeleniz, emeğiniz ve aidiyetiniz için minnettarız. Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda başarılar sizinle olsun” denildi.