Muğlaspor Şampiyonluk Yolunda İlerliyor

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EMİN ADIMLAR

Muğlaspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderliğini devam ettiriyor ve şampiyonluk hedefine doğru kararlı bir şekilde ilerliyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, takımın başardıklarının, “planlı ve programlı çalışmanın” bir sonucu olduğunu belirtiyor. TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden Muğlaspor’da, Kıyanç, takım ve kulüp hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Geride kalan dönem boyunca planlı ve programlı çalışmaların meyvelerini topladıklarını dile getiren Kıyanç, “Daha önce geriye düştüğümüzde de aynısını anlatmaya çalışıyorduk. Sabır, istikrar ve duruş gerektiren bir süreçten geçtik. Doğru bir ekip oluşturduğunuzda Allah da güzel günleri gösteriyor” şeklinde konuştu.

BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kıyanç, mevcut durum itibarıyla 6 puan önde olduklarını ve averaj açısından da avantajlı durumda bulunduklarını vurguladı. “Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Bütün maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz ve planlama yapıyoruz. Rakiplerin ne yaptığına odaklanmıyoruz” diyen Kıyanç, takımın galibiyetlerinin rakiplerin puan kaybetmesini daha değerli hale getirdiğine dikkat çekti. Futbolcularının son 8 maçlık galibiyet serisi için gösterdiği çabanın takdire değer olduğunu belirten Kıyanç, “Bu başarıya herkesin ortak olmasını istiyoruz” diye ekledi.

Takıma şehirden beklenen desteğin yeterince sağlanmadığını ifade eden Kıyanç, Muğlaspor’un bu şehrin adını taşıyan bir takım olduğunu hatırlattı. “Muğlaspor, şampiyonluğa gidiyor. Ancak şehirde yeterince hareketlilik yok. Diğer gruplardaki takımlara baktığımızda, iki galibiyet alınca bile şehir ayaklanıyor” şeklinde konuşan Kıyanç, Muğlaspor’a inanan ve bu başarıda yer almak isteyen herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti. “Bu şehrin birlikte hareket etme kültürünü geliştirmesi şart. Gelin, bu başarıyı hep birlikte yaşayalım ve Muğlaspor’u hak ettiği yere taşıyalım” ifadeleriyle, şehrin katılımının önemini vurguladı.