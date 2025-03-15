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Muğlaspor U16, Fethiye Karşısında 3-0 Kazandı

Muğlaspor U16 Takımı Fethiye 1923 Spor’u Mağlup Etti

GALİBİYETLE TAMAMLADI

Muğla U16 Play-Off Grubu’nun beşinci haftasında, Muğlaspor U16 takımı Karabörtlen Stadı’nda Fethiye 1923 Spor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı gençler, sahadan 3-0’lık kesin bir galibiyet elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu mücadelede Muğlaspor’un iki golünü Recep Gereme atarken, bir golü ise Kerem Çınar kaydetti.

PUNANINI YÜKSELTTİ

Bu değerli galibiyetle puanını 10’a çıkaran Muğlaspor U16 takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı ve Muğla’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Muğlaspor’un altyapısı, sergilediği başarılı performansla dikkat çekerken, genç futbolcuların Türkiye Şampiyonası’nda da iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

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