Muğlaspor’un Genel Kurulu Hazırlanıyor

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Muğlaspor Kulübü’nün Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, 12 Haziran Perşembe günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde bir araya geldi. Toplantıda kulübün genel durumu, mali tablo, gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve genel kurul sürecine dair değerlendirmeler yapıldı. Başkan Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunarak, genel kurul öncesi süreci titizlikle yürüttüklerini belirtti.

MUĞLASPOR CAMİASI İÇİN ÖNEMLİ BİR SÜREÇ

Muğlaspor camiasının merakla beklediği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın, kulübün geleceği açısından önemli kararların alınacağı bir süreç olacağı bekleniyor. Toplantının ardından yönetim kurulu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Muğlaspor’un başarısı için ortak hedeflerle hareket etme kararlılığını ifade etti.