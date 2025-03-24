Muğlaspor’un Şampiyonluk İddiası Devam Ediyor

MUĞLASPOR’UN ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ İLERLEYİŞİ

TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderliğini sürdüren Muğlaspor, şampiyonluk hedefine kararlılıkla ilerliyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, takımın elde ettiği başarıların planlı ve programlı çalışmaların bir ürünü olduğunu belirtiyor. Başkan Kıyanç, ligdeki durumları üzerine önemli açıklamalarda bulunarak, planlı çalışmalarının karşılığını aldıklarını kaydediyor.

Kıyanç, önceki süreçlerde geriye düştüklerinde de aynı prensipleri vurguladıklarını ifade ediyor. “Sabır, istikrar ve duruş gerektiren bir süreçten geçtik. Doğru bir ekip oluşturduğunuzda Allah da güzel günleri gösteriyor.” diyen Kıyanç, hiçbir şeyin tamamlanmadığını ve tüm maçları kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiriyor. Şu anda 6 puan önde olduklarını ve averajda avantajlı konumda bulunduklarını vurgulayan Kıyanç, dikkati dağıtmadan yoluna devam etmenin önemine dikkat çekiyor.

Muğlaspor’un, şehirden beklediği desteğin tam olarak sağlanamadığına dikkat çeken Kıyanç, “Muğlaspor, bu şehrin adını taşıyan bir takım ve şampiyonluğa gidiyor. Ancak şehirde yeterince hareketlilik yok.” diyerek diğer gruplardaki takımların, kazanılan galibiyetlerde şehirde heyecan yarattığını söyledi. Kıyanç, “Bu başarıya herkesin ortak olmasını istiyoruz. Takıma ciddi bir destek gerekiyor.” diyerek, tribünlerde yer alamayanların bile dışarıdan destek verebileceğini belirtiyor. Şehrin birlikte hareket etme kültürünü geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Kıyanç, “Gelin, bu başarıyı hep birlikte yaşayalım ve Muğlaspor’u hak ettiği yere taşıyalım.” ifadelerini kullanıyor.