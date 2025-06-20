Muğlaspor’un Yeni Yönetimi Görev Aldı

MUĞLASPOR’DA YENİ YÖNETİM GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

Muğlaspor, 2’nci Lig’e yükselmenin ardından yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık görevini sürdüren Menaf Kıyanç ile yeni yönetimini oluşturdu. Yönetim, görev dağılımını gerçekleştirdiği bu süreçte, İhsan Çakar, Caner Torunoğulları ve Muhammet Ali Bahçeyaka başkan vekili olarak seçildi.

YENİ YÖNETİM KADROSU AÇIKLANDI

Görev dağılımı kapsamında Durmuş Ali Öztürk idari asbaşkan, Koray Türkan sosyal komite başkanı olurken, mali asbaşkanlık görevini Hüseyin Aykal üstlendi. Ayrıca, Gül Tütüncü mali komite başkanı, Prof. Dr. Özcan Saygın ise sportif asbaşkan olarak belirlendi. Abdullah Eskihisarlı ve Tahir Ünsal profesyonel futbol şube sorumlusu olarak atanırken, Barış Yayman basın sözcüsü pozisyonuna getirildi.

GÖREV DAĞILIMININ DETAYLARI

Muğlaspor’daki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Kemal Kaban altyapı şube sorumlusudur, Ahmet Niyazi Çağlar diğer branşlar sorumlusudur, Muhammet Sevinç tesis ve konaklama ile ilgilidir. Şenol Çiçek reklam ve pazarlama, İdris Akgül ve Murat Türköz proje geliştirme biriminde görev alıyor. Av. Nacide Bas, Erhan Çetinkaya ve Ahmet Ertem sosyal komite üyeleri olarak atanırken, Serhat Saran, Turgay Özlü ve Abdurrahman Şakiroğlu mali komite üyeleri olarak görev yapıyor. Süleyman Çulha genel kaptan, Hüseyin Özcan bölge temsilcisi ve Ege Erman Tölek taraftardan sorumlu yönetici olarak belirlendi.