Muğlaspor, Yeni Formaları Tanıttı

MUĞLASPOR’UN YENİ KALICI FORMALARINI TANITIMI

Muğlaspor, 2025-2026 sezonunda kalecilerin giyeceği mor, mavi ve füme renklerinden oluşan yeni formaları Yörük Obaları Derneği’nde görkemli bir şekilde tanıttı. Yörük kültürünün izlerini taşıyan bir konsepte sahip olan tanıtımda, futbolcular yöresel desenlerle bezenmiş bir ortamda yeni giysileriyle kamera karşısına geçti.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİYLE TANITIM

Bu özel çekimde, Yörük kültürünün sembolü haline gelen “Yörük Ali” müziği kullanılarak görsel bir uyum oluşturuldu. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, mavinin umudu ve huzuru, morun asalet ve özgüveni, fümenin ise güç ve kararlılığı simgelediği vurgulandı. Açıklamada, “Umudu ve huzuru simgeleyen maviyle sahadayız; asaletin ve özgüvenin rengi mor ile kalemizde dimdik duruyoruz. Gücün ve kararlılığın rengi füme ile kalemizde duvar gibiyiz” ifadelerine yer verildi.