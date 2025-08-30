Haberler

Muğlaspor, Yeni Formaları Tanıttı

MUĞLASPOR’UN YENİ KALICI FORMALARINI TANITIMI

Muğlaspor, 2025-2026 sezonunda kalecilerin giyeceği mor, mavi ve füme renklerinden oluşan yeni formaları Yörük Obaları Derneği’nde görkemli bir şekilde tanıttı. Yörük kültürünün izlerini taşıyan bir konsepte sahip olan tanıtımda, futbolcular yöresel desenlerle bezenmiş bir ortamda yeni giysileriyle kamera karşısına geçti.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİYLE TANITIM

Bu özel çekimde, Yörük kültürünün sembolü haline gelen “Yörük Ali” müziği kullanılarak görsel bir uyum oluşturuldu. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, mavinin umudu ve huzuru, morun asalet ve özgüveni, fümenin ise güç ve kararlılığı simgelediği vurgulandı. Açıklamada, “Umudu ve huzuru simgeleyen maviyle sahadayız; asaletin ve özgüvenin rengi mor ile kalemizde dimdik duruyoruz. Gücün ve kararlılığın rengi füme ile kalemizde duvar gibiyiz” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Haberler

Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.