Muhabbet Kuşu “Ölürüm Türkiyem” Çaldı

Muhabbet Kuşunun Şarkı Söylemesi Olay Oldu

Bir kişi, evinde beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkıyla dikkatleri üzerine çekti. Kuş, sahibinin diksiyonuyla “Ölürüm Türkiyem” şarkısını ıslık çalarak seslendiriyor. Kuşun bu performansı, sosyal medya platformlarında paylaşılarak hızlıca viral oldu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Viral Video Seyirciyi Şaşırttı

Videoda, muhabbet kuşunun melodiyi doğru notalarla çalma yeteneği dikkat çekiyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında hem eğlence hem de şaşkınlık yaratıyor. Kuşun yeteneği, birçok kullanıcı tarafından beğenilip paylaşılarak daha geniş bir kitleye ulaşıyor.