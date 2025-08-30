Haberler

Muhabbet Kuşu “Ölürüm Türkiyem” Çaldı

Muhabbet Kuşunun Şarkı Söylemesi Olay Oldu

Bir kişi, evinde beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkıyla dikkatleri üzerine çekti. Kuş, sahibinin diksiyonuyla “Ölürüm Türkiyem” şarkısını ıslık çalarak seslendiriyor. Kuşun bu performansı, sosyal medya platformlarında paylaşılarak hızlıca viral oldu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Viral Video Seyirciyi Şaşırttı

Videoda, muhabbet kuşunun melodiyi doğru notalarla çalma yeteneği dikkat çekiyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında hem eğlence hem de şaşkınlık yaratıyor. Kuşun yeteneği, birçok kullanıcı tarafından beğenilip paylaşılarak daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Afşin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.