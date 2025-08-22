Haberler

Muhalefet Toplantısı Tokat’ta Olacak

TOPLUMSAL BİR ARAYA GELİŞ VE GÖRÜŞME FIRSATI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirilecek olan “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”nın yarın Tokat’ta yapılacağını duyurdu. Konal, bu etkinlik kapsamında MHP MYK üyeleri Fatih Çetinkaya, İbrahim Özbay ve Mehmet Onur Kasım ile birlikte Giresun’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İLETİŞİMİN GÜÇLENMESİ ÜZERİNE VURGULAR

Giresun Gazeteciler Derneğinde bir konuşma yapan Konal, şehit aileleri, muhtarlar ve gazetecilerle bir araya geldiğini ifade etti. Yarın Tokat’ta gerçekleştirilecek toplantıya davette bulunarak, bu durumun toplumun birlikte hareket edeceği, birlikte sorunları tartışıp çözebileceği bir süreç olduğunu belirtti. Ziyaretler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Konal, “Beklediğimizden daha güzel, tabi ki bazı ön yargılar ve hassasiyetler var. O hassasiyetler bizim de hassasiyetimiz, o güzel. Vatandaş siyasi parti fark etmeksizin bize güveniyor.” şeklinde konuştu. Ziyarete MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün de katıldı.

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

