Haberler

Muhammed Abdulkadir Çelik Şampiyon Oldu

MUHAMMED ABDULKADİR ÇELİK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Minikler 14 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta gerçekleştirildi. Bu turnuvaya Elazığ’ı temsil ederek katılan TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik, 62 kiloda Türkiye şampiyonu unvanını kazanarak U14 Milli Takım kampına davet edildi.

BÜYÜK GURUR VE DESTEK

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muhammed Abdulkadir Çelik’in bu önemli başarısının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Elazığlı sporcumuz Muhammed Abdulkadir Çelik’in Sivas’ta elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve U14 Milli Takım kampına davet edilmesi bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İl müdürlüğü olarak gençlerimizin milli takıma uzanan yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.
Haberler

Murat Özdemir, Türk İş İnsanı

Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmesinin ardından dikkatleri üzerine çekti. İnternette en çok aranan sorular arasında kimliği ve yaşı yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.